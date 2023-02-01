نائب: زيارة السوداني المرتقبة إلى واشنطن ستضع حدا لأزمة الدولار في العراق

2023/02/01 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع عضو مجلس النواب، سالم العنبكي، اليوم الأربعاء، أن تضع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأميركية، حدا لازمة الدولار في البلاد.

وقال العنبكي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أزمة الدولار لها ضغط قوي على الاسواق في العراق من ناحية دفع الاسعار للاعلى وخلق عبء على كاهل شرائح واسعة وخاصة الفقراء بسبب ارتفاع الأسعار".

وأضاف: "تم لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتم الحديث بشكل مباشر على ضرورة وضع النقاط على الحروف من خلال بيان الاسباب الموجبة وراء الازمة الاخيرة"، لافتا الى ان السوداني "سيزور واشنطن قريبا جدا لبحث ملفات مهمة ومنها الدولار ونأمل ان تكون بداية لوضع حد لازمته ورفع كل القيود التي دفعت الى هذا الارباك".

وأشار إلى أن "البنك الفيدرالي الامريكي له يد في ازمة الدولار الأخيرة، وهناك إجراءات لم تلتزم بها بعض المصارف والبنوك ما خلق قيودا في انتقال السيولة، أي أن الأمر معقد بعض الشي، ولكن نحن مدركون لخطورة الموقف وبالمقابل نرى مساعيَ جادة من قبل حكومة السوداني في السيطرة على الموقف".

وأردف: "تلقينا وعودا من السوداني بمكاشفة الرأي العام بعد عودته من واشنطن حول ما تحقق من نتائج وتفاهمات".

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