طلبة الدراسات العليا يطالبون بإلغاء قرار

2023/02/01 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب طلبة الدراسات العليا، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار وصفوه بـ"المجحف" فرضه مجلس جامعة بغداد.

وجاء في المناشدة الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ورئيس جامعة بغداد، عبر وكالة (بغداد اليوم): "نحن طلاب وطالبات الدراسات العليا الدكتوراه نطالب بإلغاء قرار مجلس جامعة بغداد القاضي بإجبار طلبة الدكتوراه على النشر في مجلات سكوباس حيث ان هذا القرار يعد من القرارات المجحفة بحقنا كون الكثير منا يدرس على النفقة الخاصة وذوي الشهداء ولا نستطيع من تحمل تكاليف النشر التي تقدر بـ (500$) للبحث الواحد وسط ارتفاع اسعار الدولار والوضع الاقتصادي الذي بات ينعكس سلباً على حياة المواطن ونحن اصحاب عوائل ومن ذوي الدخل المحدود".

وطالبوا بإعادة النظر بهذا القرار.

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