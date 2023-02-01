وزير الداخلية يوافق على منح إجازات حيازة وحمل الأسلحة للضباط والشرطة المتقاعدين

2023/02/01 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، على منح إجازات وحيازة حمل الأسلحة للضباط والمنتسبين المتقاعدين.

وقال إعلام الداخلية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري وافق على منح إجازات حيازة وحمل الأسلحة للضباط وعناصر الشرطة المتقاعدين".

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