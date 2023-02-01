2023/02/01 | 19:51 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت استطلاعات البنك المركزي للربع الرابع حول معنويات الشركات والمستهلكين، توقعات عامة قاتمة لعام 2023، حيث تشير غالبية المجموعتين المستطلعتين إلى توقعهما حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة.تتوقع الشركات تباطؤ المبيعات للربع الرابع على التوالي، مشيرة إلى مخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على كل من عملياتها وخطط إنفاق المستهلكين.أظهرت الاستطلاعات أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استطلاعات البنك المركزي الكندي تظهر توقعات عامة قاتمة لعام 2023 شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاعات البنك المركزي الكندي تظهر توقعات عامة قاتمة لعام 2023) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاعات البنك المركزي الكندي تظهر توقعات عامة قاتمة لعام 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).