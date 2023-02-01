بالوثيقة.. الداخلية تجيز لمتقاعديها حمل السلاح

2023/02/01 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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وافق وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على منح ضباط ومنسبي وموظفي الوزارة إجازة حيازة وحمل السلاح.

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