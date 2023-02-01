2023/02/01 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن زيادة المساحات المزروعة خلال الخطة الزراعية الشتوية بسبب غزارة الأمطار خلال العام الحالي.

وقال مدير زراعة الأنبار مثنى السبتي للوكالة الرسمية إن “كمية الأمطار التي هطلت هذا العام بعد شحة لأكثر من ثلاثة أعوام أدت إلى انتعاش الواقع الزراعي في محافظة الأنبار بشكل كبير”، مبيناً، أن “الخطة الزراعية الشتوية المقررة كانت 594 ألف دونم، إلا أن زيادة نسبة مياه الأمطار أضافت خطة إلى الخطة المقررة، إذ بلغت 64 ألف دونم لتصل إلى 658 ألف دونم دعما للخطة الشتوية لهذا العام”.وأضاف السبتي، أن “مديرية الزراعة جهزت الفلاحين بسمادي الداب واليوريا بنسبة 40 بالمئة فقط وهذه الكميات غير كافية”، مؤكداً، أن “العمل جار على زيادة التجهيز للفلاحين والمزارعين بكميات إضافية أخرى”.فيما طالب مزارعو الأنبار “الجهات ذات العلاقة بتزويدهم بجميع الاحتياجات والمستلزمات التي يحتاجونها ومنها الاسمدة”، موضحين، أن “الدعم المقدم لهم قليل جدا ولا يسد الحاجة، ما أثقل كاهلهم”.وأكد المزارعون في الوقت ذاته، أن “السماد المفترض توزيعه على الفلاحين متوفر في السوق السوداء وبأسعار باهظة”.

التالي

منذ ساعتين

المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي

منذ 3 ساعات

الانبار تعلن عن استعدادها لاستقبال اعداد كبيرة من الشاحنات عبر منفذ القائم

منذ 4 ساعات

المالية تعلن استحداث أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية لتثبيت العقود

منذ 4 ساعات

الاتصالات: جاري العمل فنياً على إطفاء سعات الإنترنت لدى الشركات غير المرخصة

منذ 4 ساعات

العراق وإيطاليا يناقشان ملف الهجرة غير الشرعية

منذ 6 ساعات

السعودية توافق على زيادة عدد المعتمرين العراقيين

منذ 7 ساعات

افتتاح مشاريع البنى التحتية في جامعة ذي قار

منذ 9 ساعات

أسعار الدولار تسجل 166 ألف دينار للورقة في بغداد

منذ 23 ساعة

الجواميس السوداء تضرب بحوافرها مجدداً بين سيقان قصب أهوار العراق

منذ 24 ساعة

تقرير: إقليم كردستان استورد ملابس مستعملة بقيمة 150 مليون دولار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار تعلن زيادة المساحات المزروعة خلال الخطة الشتوية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار تعلن زيادة المساحات المزروعة خلال الخطة الشتوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).