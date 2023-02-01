ناد للقراءة وسط ركام الحرب السورية

2023/02/01 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين ركام الحرب..ناد للقراءة في الشمال السوري يستهدف الشباب لتكوين هذه العادة لديهم وتفعيل دورهم في المجتمع

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