2023/02/01 | 20:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اتهم مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، الاربعاء، إيلون ماسك، مالك تويتر...

ظهرت المقالة كييف تتهم ماسك بالتقليل من شعبية صفحات الحكومة الأوكرانية أولاً على المسلة.

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