رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يقدم شرحا بثلاث مشاريع ستراتيجية

2023/02/01 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاربعاء، وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، وناقش معه الخطط والاليات الخاصة بتنفيذ ثلاثة من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تسعى الهيئة لطرحها للاستثمار بتنسيق مباشر مع الجهات المعنية في الدولة.وذكر بيان للهيئة وتلقته ايرث نيوز انها “متمثلة بمشاريع (مترو يا حسين ومشروع توسعة مطار بغداد الدولي الى […]

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