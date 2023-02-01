2023/02/01 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرافة الطقس – مجيد السامرائي وانا في غاية الصحو الان اتذكر ان عرافة كرجية قالت لامي يوما : ولدك هذا (واشارت الي) سيكون صاحب قلم .أما هذا (واشارت الى أخي الاكبر) فيتزوج- واشارت باصبعيها – ثنتين ! او كما تقول نيللي في الفوازير: ده حصل وحصل ..حصل وحصل ..واللى حصل وصل ..محصلش […]

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