2023/02/01 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظّرون في المسرح العراقي ما بين الكلام الحاضر والفعل الغائب: طابور من أصحاب الشهادات في كليات الفنون بلا منجز ذاتي مروان ياسين الدليمي لم أفهم،كيف يمكن لأكاديمي أن يطرح كتابا،يطرح من خلاله رؤى في جانب من جوانب التمثيل أو الإخراج المسرحي،بينما لايوجد في سيرته الذاتية،تجارب مسرحية مهمة،كان فيها ممثلا أومخرجا ..!؟.ولو نظرنا في […]

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