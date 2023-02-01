2023/02/01 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة طريفة عن قاريء المقـام القبانجي دبي – محسن حسين في مطلع نجومية محمد القبانجي، وجد نفـــسه في ازمة عسيرة القت به في قفص الاتهام.من اجل حسنـــــــاء مسيحية تغنى بها في اغنيته الشهيرة (سودوني هالنصارى).فالقبانجي كان من المطربين المهتمين بالشؤون العامة والقضايا الوطنية والقومية وربما غنى هذه الاغنية في اوائل تأســـيس المملكة العراقية […]

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