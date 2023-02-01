نواب يتحركون

2023/02/01 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الاربعاء، عن مساعٍ نيابية يقودها بعض النواب المستقلين لإيجاد آلية عقد جلسة تتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار "بعيدًا عن رئاسة المجلس" التي ترفض مناقشة هذا الملف.

وقال السلامي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب يرفض ادراج فقرة مناقشة ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية على جدول اعمال جلسات المجلس"، مبينًا أن "أسباب الرفض من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي غير معروفة، بالرغم من ان النائب الاول وافق على ادراج هذه الفقرة في جدول اعمال جلسات المجلس الا ان رئيس البرلمان يرفض".

وأكد أن "النواب المستقلين وبعض الاحزاب الناشئة ستعقد اجتماعًا تداوليًا لبحث امكانية عقد جلسة بعيدا عن رئاسة المجلس لمناقشة هذا الامر والخروج بنتائج تتعلق بملف ارتفاع اسعار الصرف".

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