بعد عامين من الأزمة.. محكمة أربيل تحكم لصالح لاهور شيخ جنكي ضد بافل طالباني

2023/02/01 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت محكمة أربيل أعلى سلطة قضائية في إقليم كردستان، حكما لصالح لاهور الشيخ جنكي في خلافاته مع بافل طالباني.

وقال مصدر قضائي مسؤول في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة أربيل أصدرت اليوم الاربعاء حكما لصالح لاهور الشيخ جنكي واصفة اياه بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني"، مبينًا: "حيث أصبح بإمكانه ممارسة مهام منصبه في العملية السياسية".

وكان لاهور الشيخ جنكي قد حصل على أكثرية الاصوات في المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني الذي جرى عام 2020، لكن تم استبعاده من منصبه في الرئاسة المشتركة من قبل ابن عمه بافل طالباني بتهمة محاولة تسميمه الا أن الشيخ جنكي سجل دعوى قضائية في بغداد واربيل لاسترداد منصبه.

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