2023/02/01 | 20:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q2sDtoDIVsM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التدخل في شؤون الإقليم.. تفريغ لمعنى الفيدرالية أم أحقاد متراكمة تغذيها أجندات؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التدخل في شؤون الإقليم.. تفريغ لمعنى الفيدرالية أم أحقاد متراكمة تغذيها أجندات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).