ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية تستخدم للمتاجرة غير الرسمية

2023/02/01 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، عن ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية في 8 مواقع بمناطق متفرقة.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ، ان “مفارز الوكالة نفذت واجبات نوعية انتجت عن احباط تهريب اكثر من مليون لتر من المشتقات النفطية وكشف 8 مواقع تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات في محافظات بغداد نينوى ذي قار البصرة كركوك مع ضبط 26 عجلة تستخدم لذات الغرض والقبض على سائقيها”.

واضافت ان “ذلك جاء بإشراف من قبل وزير الداخلية ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستكمالا للتدابير المتخذة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للحد من نشاط عصابات تهريب المشتقات النفطية واحباط مخططهم الاجرامي الذي يستهدف مقدرات البلد”.

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