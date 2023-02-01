الدفاع تُعلن مباشرة مستشفى الحسين العسكري باجهزة الرنين والاشعة فوق البنفسجية

2023/02/01 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، عن مباشرة مستشفى الحسين العسكري العمل باجهزة الرنين والمفراس والاشعة فوق البنفسجية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنه “بناءً على توجيهات وزير الدفاع ورئيس […]

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