نتنياهو لـCNN: نتخذ إجراءات تستهدف الإرهابيين ودائرة مؤيديهم ولا أؤمن بالعقاب الجماعي

2023/02/01 | 20:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مذيع CNN، جايك تابر، مقابلة حصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وناقش معه موضوع إطلاق النار على الإسرائيليين وما مدى قلقه بشأن ما يخرج عن نطاق السيطرة.

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