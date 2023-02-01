مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يفتش منزل بايدن في ديلاوير

2023/02/01 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت سلطات إنفاذ القانون الفدرالية الثلاثاء تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير، على ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

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