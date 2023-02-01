2023/02/01 | 20:44 - المصدر: فيجن ايجوكيشن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة "فيجن ايجوكيشن" (Vision Education)، اليوم الأربعاء، تحمل جميع تكاليف ترميم مدرسة وسان الابتدائية المختلطة التي تعرضت لحادث حريق بعد انفجار مدفئة نفطية في ناحية قسري التابعة لإدارة سوران المستقلة في أربيل.

وتعرضت مدرسة وسان الابتدائية إلى حادث حريق يوم الاثنين الماضي، مما ألحق أضراراً جسيمة، وسعياً لإعادة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها، اتصل فريق "فيجن ايجوكيشن" بالسيد مدير المدرسة لإحاطته علماً بالأضرار الناجمة عن الحادث الذي لم يوقع أي إصابات.

وبعد تقييم الأضرار المادية للمدرسة، قررت شركتنا أن تأخذ على عاتقها تحمل كامل تكاليف إعادة ترميم المدرسة بمبلغ 10,621,000,000 (عشرة ملايين وستمائة وواحد وعشرون ألف دينار)، وقد سُلّم المبلغ إلى مدير المدرسة وكادرها من خلال ممثل الشركة وبحضور لجنة في المدرسة.

وبهذا الصدد، قال مدير العلاقات العامة في الشركة ميوان دولمري: "لقد أحزننا كثيراً هذا الحادث عندما سمعنا به من خلال وسائل الإعلام، ولكن لله الحمد لم تقع أي خسائر في الأرواح، وبصفتنا فيجن ايجوكيشن قررنا تحمل التكلفة الكاملة لإعادة ترميم المدرسة، وذلك إحساساً منّا بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن، وكذلك دعم الطلبة والتلاميذ في هذه المنطقة ودعم المسيرة التربوية والتعليمية بلا توقف".

تأسست مدرسة وسان الابتدائية المختلطة عام 1992 وتقع في ناحية قسري في قضاء جومان بمحافظة أربيل، وللمدرسة حالياً دوامين (صباحي وظهري) للمراحل الابتدائية والثانوية، وتضم المدرسة (6) صفوف ونحو 30 طالباً وتسعة معلمين و11 موظفاً.

و"فيجن ايجوكيشن" هي شركة محلية تأسست في أربيل عام 2018، وتعد واحدة من أكبر الشركات في المجال التربوي بإقليم كوردستان، وتعمل كذلك في مجالات التربية والتعليم العالي والإعلام، بهدف ضمان مجتمع سليم ومتطور في إقليم كوردستان والعراق.

وتمتلك "فيجن ايجوكيشن" العديد من المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المتقدمة في إقليم كوردستان.



كما يشكل بناء وتجديد المدارس وإعادة ترميمها وتأهيلها مجاناً جزءاً مهماً من عمل الشركة سعياً لخدمة القطاع التربوي على نحو أفضل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | شركة "فيجن ايجوكيشن" تتكفل بترميم مدرسة احترقت بالكامل في قرية وسان بأربيل) نشر أولاً على موقع (فيجن ايجوكيشن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور | شركة "فيجن ايجوكيشن" تتكفل بترميم مدرسة احترقت بالكامل في قرية وسان بأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فيجن ايجوكيشن).