الصناعة نوجه بمعالجة الإشكاليات للمضي بمشاريع الزجاج والسيراميك في الأنبار

2023/02/01 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وجه وزير الصناعة والمعادن خالـد بتـال النجـم، اليوم الأربعاء، بمعالجة الإشكاليات للمضي بمشاريع الزجاج والسيراميك في محافظة الأنبار.

وقال بيان للوزارة إن" وزير الصناعة والمعادن خالـد بتـال النجـم تـرأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة نتائج اللجنة التحقيقية المكلفة بتدقيق ومراجعة العقد المبرم بين الشركة العامة للزجاج والحراريات واتحاد الشركات الروسية لتنفيذ مشروع تأهيل وإنشاء سبعة مشاريع للزجاج والسيراميك في محافظة الأنبار بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التحقيقية والمسؤولين والمعنيين في دوائر الوزارة والشركات المذكـورة".

وأضاف البيان، أن" الاجتماع تضمن نقاشات مفصلة ومداولات حول الإشكاليات الحاصلة في تنفيذ الفقرات والبنود التي تضمنها العقد وتقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في حيثيات العقد، كما تم البحث في الحلول المقترحة لمعالجة المشاكل العالقة والمضي بالمشـروع".

وأشـار الوزير بحسب البيان إلى، أن" المشروع من المشاريع ذات الأهمية للوزارة ولمحافظة الأنبار من أجل إعادة إعمار وإحياء هذا الصرح الصناعي الضخم، مؤكداً، أن" للوزارة رغبة حقيقية لإنجاز هذا المشروع".

وتابع البيان، أن" النجـم داعم لتنفيذ بنود العقد والسير بإجراءات المباشرة بالمشروع بشكل فعلي في حال جدية الشركات الروسية في تنفيذ التزاماتها تجاه الوزارة، مبينا، أن" النجـم وجه بتوقيع ملحق عقد يتضمن بنودا قانونية صحيحة لمعالجة الإشكاليات السابقة والمضي بالمشروع بما يلبي طموحات الطرفين وينسجم مع قوة العلاقات التي تربط العراق وروسيا على الأصعدة والمجـالات كافة".

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