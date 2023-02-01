2023/02/01 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rY3NrnrkKMc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "نجل قائد شرطة" يختطف طفلا ويعذبه للمساومة على "الشرف" في الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "نجل قائد شرطة" يختطف طفلا ويعذبه للمساومة على "الشرف" في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).