تعاون عراقي – امريكي لتحسين اداء المؤسسات وارساء مبادي الحكم الرشيد

2023/02/01 | 20:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاون عراقي – امريكي لتحسين مستوى اداء المؤسسات وارساء مبادي الحكم الرشيد نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير التخطيط يؤكد مواصلة العمل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في العراق وتثبيت ركائز امن الدولة في جميع المجالات اكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير … Readmore

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