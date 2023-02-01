2023/02/01 | 21:16 - المصدر: قناة التغيير

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تعاون عراقي – امريكي لتحسين مستوى اداء المؤسسات وارساء مبادي الحكم الرشيد

نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير التخطيط يؤكد مواصلة العمل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في العراق وتثبيت ركائز امن الدولة في جميع المجالات

اكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاربعاء، الرغبة الجادة والكبيرة في مواصلة الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الاداء وارساء مباديء الحكم الرشيد .



واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفيرة الامريكية في العراق، السيدة الينا رومانسكي عقد في الوزارة عقب الاعلان عن اكمال مشروع تكامل في تحسين مستوى الاداء وارساء الحكم الرشيد الذي نفذته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، لقد اولينا ضمن البرنامج الحكومي اهمية استثنائية لتطبيق مبادى الحكم الرشيد من اجل تحقيق حياة افضل للمواطنين وتثبيت ركائز امن الدولة في جميع المجالات .



مشيرا الى ان الوزارة تعمل في اطار تحسين مستوى الاداء من خلال الكثير من الفعاليات والسياسات وبالتعاون مع مشروع تكامل عبر ما تقوم به دوائر وتشكيلات الوزارة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة .



لافتا الى ان الوصول الى النتائج المطلوبة من جميع هذه الشراكات والسياسات والفعاليات تستدعي العمل على استدامة تطبيقها وديمومتها ضمن المؤسسات الحكومية بجميع مستوياتها .من جانبها اعربت السفيرة الامريكية في العراق السيدة الينا رومانوسكي عن امتنانها العميق بالنيابة عن الولايات المتحدة للدعم الذي قدمته حكومة العراق وحكومة اقليم كردستان في تعزيز الحكم الرشيد وتحسين الخدمات العامة الاساسية .واضافت ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية استثمرت منذ عام 2012 اكثر من 172 مليون دولار لتحسين الخدمات الاساسية وتعزيز شفافية الميزانية وتحسين الاستجابة وفعالية الحكومة في تلبية احتياجات الخدمات العامة .

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