2023/02/01 | 21:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعارضة البرلمانية ببيان عاجل تدعو مقتدى الصدر الى التدخل | اخبار الثامنة 2023/2/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعارضة البرلمانية ببيان عاجل تدعو مقتدى الصدر الى التدخل | اخبار الثامنة 2023/2/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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