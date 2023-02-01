العراق.. ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية في عدة مناطق

2023/02/01 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية في ٨ مواقع و٢٦ عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة غير الرسمية في مناطق متفرقة.

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