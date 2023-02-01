واشنطن قلقة من إطلاق السودان سراح مدان بقتل دبلوماسي أميركي

2023/02/01 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة الأميركية، عن قلقها العميق إزاء إطلاق سراح عبد الرؤوف أبو زيد، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام في الحادثة الشهيرة المعروفة بقضية مقتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وعبد الرحمن عباس الموظفين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في الخرطوم بالسودان عام 2008.

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