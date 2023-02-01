إيران‭ ‬تتهم‭ ‬فصائل‭ ‬كردية مقرها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بمهاجمة‭ ‬أصفهان‭ ‬

2023/02/01 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ اتهمت‭ ‬إيران‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬تتمركز‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ب»الضلوع‮»‬‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬استهدف‭ ‬موقعا‭ ‬تابعا‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أصفهان‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬حسبما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬الأربعاء‭.‬ وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬نورنيوز‭ ‬للأنباء‭: ‬‮«‬دخلت‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المروحيات‭ ‬المسيّرة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العمل‭ ‬العدائي‭ ‬ضد‭ ‬المنشأة‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ […]

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