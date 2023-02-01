2023/02/01 | 21:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- أربيل – الزمان اتهمت إيران فصائل كردية تتمركز في العراق ب»الضلوع» في هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي استهدف موقعا تابعا لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط البلاد، حسبما جاء في وسائل إعلام إيرانية الأربعاء. وقالت وكالة نورنيوز للأنباء: «دخلت أجزاء من المروحيات المسيّرة التي استخدمت في تنفيذ العمل العدائي ضد المنشأة الدفاعية في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتهم فصائل كردية مقرها في العراق بمهاجمة أصفهان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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