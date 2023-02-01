‬ ٣٠٠مليون‭ ‬دولار

2023/02/01 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ سمعنا‭ ‬كلاماً‭ ‬عن‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬وجهات‭ ‬رقابية‭ ‬وسياسية‭ ‬وقضائية‭ ‬وإعلامية،‭ ‬لكن‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬له‭ ‬معنى‭ ‬خاص،‭ ‬واهمية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزها‭ ‬وعدّها‭ ‬كلاما‭ ‬عابراً،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬افترضنا‭ ‬ورودها‭ ‬في‭ ‬كلامه‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬المرور‭ ‬العابر‭.‬ ‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬يؤكد‭ ‬انّ‭ ‬برنامجه‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ […]

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