القوات‭ ‬الكردية‭ ‬تمشّط‭ ‬الرقة‭ ‬وسكانها‭ ‬يخشون‭ ‬عودة‭ ‬داعش

2023/02/01 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬عسكريين‭ ‬سوريين‭ ‬بقصف‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ الرقة‭ (‬سوريا‭)-‬بيروت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬والزمان‭ :‬ ‭ ‬قُتل‭ ‬ثمانية‭ ‬عسكريين‭ ‬سوريين‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬نفّذته‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬ وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬فوج‭ ‬المدفعية‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬مقراً‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬قرب‭ […]

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