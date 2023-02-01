2023/02/01 | 21:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل ثمانية عسكريين سوريين بقصف في إدلب الرقة (سوريا)-بيروت (أ ف ب) – والزمان : قُتل ثمانية عسكريين سوريين الأربعاء في قصف مدفعي نفّذته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد عن «استهداف فوج المدفعية في هيئة تحرير الشام مقراً لقوات النظام قرب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الكردية تمشّط الرقة وسكانها يخشون عودة داعش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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