8 صواريخ تستهدف قاعدة تركية بكردستان وأنقرة تتوعد بالرد

2023/02/01 | 21:41 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إنّ مهاجمين مجهولين أطلقوا ثمانية صواريخ، اليوم الأربعاء، استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد، وسقط اثنان منها داخل القاعدة.

وقال مصدر أمني عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، إن متعاقداً عراقياً في القاعدة أصيب.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم على قاعدة زيلكان التي تستضيف قوات تركية في محافظة نينوى شمال العراق.

وأكدت تركيا وقوع الهجوم وتوعدت بالرد، وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للصحفيين في أنقرة "من وقت لآخر تقع بعض الهجمات (على قواعد تركية) ونرد على تلك الهجمات ونتخذ الإجراءات الضرورية".

وقال مصدر أمني تركي في وقت سابق إن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة دون أن يخوض في التفاصيل.

وتنفذ تركيا عمليات في العراق منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها الذي له معاقل في شمال العراق.



وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب جماعة إرهابية.

وحمل حزب العمال السلاح في مواجهة الدولة التركية في جنوب شرق البلاد منذ عام 1984، وهو صراع أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفاً.

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