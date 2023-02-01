هيئة الربط الكهربائي الخليجي: الشهر المقبل نباشر العمل جنوب العراق وسيكون بوابة نحو أوروبا

2023/02/01 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، اليوم الاربعاء، أن الاسبوع المقبل سيتم توقيع عقود الربط الكهربائي جنوب العراق وستتم مباشرة العمل في اذار المقبل، فيما اشار الى ان العراق سيكون بوابة لتصدير الكهرباء إلى اوروبا.

وقال الابراهيم، في تصريحات نقلتها صحيفة الرياض السعودية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "العراق يحتضن الكثير من المشاريع الاستثمارية في الوقت الراهن، حيث تتواجد الكثير من الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع داخل العراق، نافيا "وجود مخاوف أمنية بخصوص استكمال مشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق".

واشار الى ان "هيئة الربط الكهربائي الخليجي حرصت على التعاقد مع شركات عراقية للتعامل مع العراقيل"، مؤكدا في السياق ذاته ان "هيئة الربط قامت بتأمين السيولة اللازمة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع جنوب العراق وفق الجدول الزمني المحدد، بالإضافة للتعاقد مع شركات عراقية تمتاز بخبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع في العراق".

وقال الإبراهيم، ان "الأسبوع المقبل سيشهد توقيع عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع جنوب العراق، فيما أكد أن البدء في تنفيذ المشروع سيكون في بداية شهر مارس المقبل، حيث تم استكمال إجراءات ترسية مشروع الربط مع جنوب العراق مع عدة شركات عراقية".

وتوقع ان يستغرق تنفيذ المشروع 24 شهرا، وسيتم نقل 500 ميغا / واط للجانب العراقي في المرحلة الأولى، وسترفع كميات الطاقة وفقا لقدرة الشبكة الكهربائية لجنوب العراق، لاسيما وأن مشروع الربط الكهربائي مع جنوب العراق قادرة على نقل الطاقة بمقدار 1500 ميغا/ واط.

وبين، ان "كافة الدول الخليجية تعمل على تنمية مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح)، مشيرا الى وجود مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، حيث تستهدف الوصول الى 50% من الطاقة المتجددة 2030، بالإضافة الى بقية دول مجلس التعاون بينما سلطنة عمان 30% في عام 2030 وبقية الدول الأخرى تتراوح بين 10% - 20% بحلول 2030، حيث تشكل الطاقة المتجددة حاليا بين 10% - 15% في شبكة الربط الكهربائي الخليجي.

وفيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية الخليجية، أوضح ان أول عملية تصدير للطاقة خارج مجلس التعاون لجمهورية العراق بنحو 500 ميغا / واط، معتبرا مشروع التصدير الى العراق خطوة أولى تليها خطوات تتمثل في ربط وسط وشمال العراق وصولا الى تركيا وبعدها الوصول الى القارة الأوروبية لتصدير الطاقة الكهربائية.

وأكد، ان "جميع دول مجلس التعاون تبني المحطات الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد خلال فصل الصيف"، لافتا الى ان "نسبة الانخفاض على الطلب في الطاقة الكهرباء خلال الشتاء بنسبة 50% - 60% وهذه النسبة تمثل الفائض خلال فصل الشتاء، حيث تعتبر هذه الفترة مناسبة لتصدير الطاقة الكهربائية الى أوروبا مما يرفع الفائدة من الاستثمارات في الطاقة الكهربائية".

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