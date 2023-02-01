أسماء المقبولين على ملاك وزارة التعليم وفق الدرجات الحاكمة

2023/02/01 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، أسماء المقبولين على ملاك وزارة التعليم على وفق الدرجات الحاكمة.

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