2023/02/01 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جعفر اليوم الاربعاء، أن تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أربكت الاعتقادات حول سعر الدولار في موازنة 2023.

وقال جعفر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موازنة العام الحالي تضمنت سعرا نهائيا للدولار بلغ 1450 دينارا، لكن تصريحات السوداني أمس بعدم كشف المبلغ الذي تضمنته الموازنة قد أربك الوضع رغم محاولته الحديث عن قوة الدينار العراقي ".

واضاف جعفر ان "الإجراءات والقيود التي فرضها الفيدرالي الأمريكي عبر المنصة الإلكترونية تعيق إرسال الحوالات الخارجية حيث وصل في بعض الأوقات الرفض على الحوالات بنسبة 100 % اي ان نسبة التحويل صفر".

وأكد أن "هذا الامر ساهم في ارتفاع الدولار لكون الحوالات التجارية تمول 85 % عبر البنك المركزي، وهذا دفع التجار إلى التحول الى الحوالات المستندية التي تمول بـ 15 % والأمر عقد الأمر وهذا ماساهم بالارتفاع اكثر للدولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: تصريحات السوداني أربكت الاعتقادات حول سعر الدولار في موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: تصريحات السوداني أربكت الاعتقادات حول سعر الدولار في موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).