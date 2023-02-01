أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي وانتقال جورجينيو إلى أرسنال.. أبرز ما حدث في سوق الانتقالات

2023/02/01 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وقد عملت الأندية على تعزيز صفوفها بأبرز اللاعبين حول العالم بمختلف المراكز.

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