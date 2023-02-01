نائب يحدد 6 مناطق حمراء بديالى ويؤكد: تعالج عبر مساريين

2023/02/01 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب سالم العنبكي، الاربعاء، 6 مناطق حمراء في المحافظة.

وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “داعش الارهابي لا يسيطر على اي شبر من ديالى لكنه يشكل خطرا من خلال الخلايا النائمة التي تتخذ اشكال متعددة من ناحية استغلال اي فرصة او ثغرة لشن هجمات تستهدف 95% المدنيين الابرياء كما حدث في مناطق الهواشة والبو بالي وغيرها من المناطق بالاشهر الماضية”.

وأضاف، أن “6 مناطق تتكرر بها الخروقات وهذا دليل على وجود خلايا نائمة كما يحدث في محيط قضاء الخالص 20كم شمال ديالى واطراف المقدادية والوقف وحمرين وحاوي العظيم”، مؤكدا ان “تفعيل الجهد الاستخباري ودعم ديالى بسرب من الطائرات المقاتلة لحسم الموقف يكون اكثر فعالية من اجراء عمليات عسكرية واسعة”.

واشار الى ان “الجهد الاستخباري والحسم الجوي ضرورة إستراتيجية لانهاء المعركة مع خلايا داعش النائمة وامكانية حسم هجمات خلال دقائق”، معتبرا ان “عودة احداث حزيران 2014 مستبعدة جدا في ظل قوة الاجهزة الامنية بكلف صنوفها”.

وعانت ديالى من خروقات امنية متكررة في الاشهر الماضية ادت الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

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