الإغاثة الإسلامية الكندية: 80% من المسلمين يتعرضون للتمييز في العمل، وخصوصا النساء المحجبات

2023/02/01 | 21:57 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الإغاثة الإسلامية الكندية تقريرها الجديد، في 27 من شهر يناير، والذي يتعامل مع الإسلاموفوبيا في مكان العمل.حيث يستند هذا التقرير إلى الشهادات المباشرة لـ 690 مسلمًا، منهم 65% رجال و 35% نساء.بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسة الإغاثة الإسلامية الكندية إلى أن 66% من هؤلاء المستجيبين، يعملون بدوام كامل و %72 يحملون درجة […]

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