2023/02/01 | 22:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية، أكثر واقعية في المواقف تجاه القرارات التي تضر...

ظهرت المقالة أزمة رواتب الاقليم تؤجج الوضع الاقتصادي وتضع بغداد وأربيل على محك حلول واقعية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة رواتب الاقليم تؤجج الوضع الاقتصادي وتضع بغداد وأربيل على محك حلول واقعية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة رواتب الاقليم تؤجج الوضع الاقتصادي وتضع بغداد وأربيل على محك حلول واقعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).