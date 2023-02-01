شاهد.. لحظة هروب تجار العملة اثناء مداهمة قوة امنية لبورصة الكفاح

2023/02/01 | 22:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: لحظة هروب تجار العملة اثناء مداهمة قوة امنية لبورصة الكفاح في...

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لحظة هروب تجار العملة اثناء مداهمة قوة امنية لبورصة الكفاح أولاً على المسلة.

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