2023/02/01 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير، وتمسك أوبك وحلفائها بسياسة الإنتاج.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.87 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتراجع 2% بعد تقرير عن زيادة مخزونات الخام الأميركية المركز الخبري الوطني.

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