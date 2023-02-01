وزير العمل: سنطلق مشروعًا وطنيًا للحد من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

2023/02/01 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسدي: سنطلق مشروعا وطنيا للحد من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي ان وزارة العمل ومن خلال الخطوات التي حددتها وفق المنهاج الوزاري تعتزم الوصول لعامة الناس، والمواطنين، الذين لم تتوفر لهم سبل، ووسائل العيش من حيث المدخولات الشهرية، بهدف تقديم الخدمة المناسبة لهم، مشددا على اهمية معالجة الثغرات […]

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