وزير التعليم يعلن رسمياً افتتاح جامعة الشطرة الحكومية في محافظة ذي قار

2023/02/01 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادوزير التعليم يعلن رسمياً افتتاح جامعة الشطرة الحكومية في محافظة ذي قار

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