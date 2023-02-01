2023/02/01 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر النائب عن تصميم علي المشكور، اليوم الاربعاء، أنه من الضروري تحويل التعاملات التجارية الداخلية بالدينار لتقليل الطلب على الدولار، وعلى رأسها شراء وتسعير السيارات بالدينار العراقي.

وقال المشكور لـ(بغداد اليوم)، إن "التعامل بالدولار ضروري لكن يجب علينا ان نذهب بخطوات نبتعد فيها عن الدولار لتخفيف أسباب ارتفاعه غير المقبول"، مبينا انه "يجب ان نترك الكثير من التعاملات الداخلية بالدولار لتقوية الدينار من خلال التعامل به".

وأضاف أن "عدم ضخ البنوك للدولار ساهم بصعوده وحتى لانسمح بالصعود اكثر علينا ان نتوجه للتعامل بالدينار سواء لشراء المركبات وبيعها أو التعاملات الأخرى لننهي عددا من التعاملات المحلية بالدولار والاعتماد على عملتنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحل أزمة الدولار.. اقتراح نيابي لتحويل شراء السيارات بالدينار العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحل أزمة الدولار.. اقتراح نيابي لتحويل شراء السيارات بالدينار العراقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).