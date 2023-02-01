الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 ـ 4.75 بالمئة

2023/02/01 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قرر الفيدرالي الاميركي اليوم الاربعاء رفع اسعار الفائدة للمرة السابعة منذ العام الماضي 2022، ولاعلى معدل خلال اخر 15 عاما.

ونقلت وسائل اعلام عالمية عن رويترز، إن "الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 ـ 4.75 بالمئة، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم لهذا الشأن.

ويعتبر المعدل 4.75% هو أعلى معدل فائدة خلال اخر 15 عامًا، فيما يرى الخبراء ان ذلك سيؤدي الى قوة الدولار وانخفاض التضخم وارتفاع اسعار الذهب.

وكان أخر اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فى 14 ديسمبر الماضي، شهد رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، أي0.5%، وهو أول تخفيف للمعدلات منذ مارس 2022، لتسجل مستويات تتراوح بين 4.25% و 4.50%

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