2023/02/01 | 22:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KHFfcKFt31M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالب بحماية المعالم الطبيعية في النجف من التجاوزات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطالب بحماية المعالم الطبيعية في النجف من التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).