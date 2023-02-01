"نحاكم مثل المجرمين".. مطالب بعدم ملاحقة الأطباء المصريين في ظل هجرة واستقالات قياسية

2023/02/01 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بين ملاحقات قضائية بسبب اتهامات بأخطاء مهنية، وهجرة أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الماضية أو توقفهم عن العمل في القطاع الحكومي، يعاني الأطباء في مصر من أوضاع صعبة، ما دفع بنقابتهم للمطالبة مرارا وتكرارا بإصلاحها.

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