2023/02/01 | 22:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام سمعنا كلاماً عن الفساد في العراق من مسؤولين وجهات رقابية وسياسية وقضائية وإعلامية، لكن التصريح الذي يصدر عن المسؤول الأول في الدولة له معنى خاص، واهمية لا يمكن تجاوزها وعدّها كلاما عابراً، حتى لو افترضنا ورودها في كلامه في سياق المرور العابر. رئيس الحكومة يؤكد انّ برنامجه قائم على استعادة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 300مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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