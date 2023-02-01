2023/02/01 | 23:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش يُحكى في هذا الزمن الذي نعيشه، حين بات نُبكيه ويُبكينا، قصة للكاتب الأميركي مارك توين أن أحدهم كان يخطب أمام الجمهور في إحدى المرات فألقى نُكتة سخيفة،...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايات الفساد في العراق: حكاية أضحكتنا أخيرا) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايات الفساد في العراق: حكاية أضحكتنا أخيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).