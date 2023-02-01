معركة الدولار والدينار العراقي.. كيف ستضع أوزارها

2023/02/01 | 23:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عادل الجبوري اتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال الأيام القلائل الماضية جملة من القرارات والإجراءات للحد من ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في الأسواق العراقية، ومنع...أكمل القراءة ←

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