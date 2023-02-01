وزير الخارجية والسفيرة الأميركية يبحثان جدول الأعمال لزيارة الوفد العراقي لواشنطن

2023/02/01 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، جدول الأعمال لزيارة الوفد العراقي لواشنطن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إستقبل اليوم الأربعاء آلينا رومانوسكي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق، وتباحث الجانبان حول مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق على مُختلِف الصُعُد، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأميركا؛ خدمة لمصلحة البلدين، كما ناقشا التحديات الأمنيَّة التي تواجه المنطقة بصورة عامة”.وأضاف، أن “الجانبين تطرقا إلى الزيارة المُرتقبة التي سيجريها الوفد العراقيّ إلى واشنطن في الأيام القليلة المُقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسيَّة والأمنيَّة والإقتصاديَّة، وتبادلا وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول مُحاور وجدول الأعمال المُكثف واللقاءات المُزمعُ عقدها مع جهات مُتعددة في الإدارة الأمريكيَّة.



”من جانبها، أكَّدت السفيرة الأمريكيَّة، بحسب البيان، أنَّ “بلادها تولي أهتماماً كبيراً لهذة الزيارة المُهمة، خاصةً وأنَّ هذه الزيارة تأتي في وقت مُهم في تاريخ العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وتُؤكَّد على تطوير الروابط بين البلدين، وأنها سوف تُناقش الأوضاع الحساسة التي تمرّ بها المنطقة”.

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